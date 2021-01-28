Tesla показала оновлений дизайн Model S

Tesla показала оновлений дизайн Model S

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Укрінформ
Компанія Tesla Ілона Маска представила оновлений дизайн електричного седана Model S.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У компанії зазначили, що оновлений електрокар буде представлений уже цього року. Вартість одного екземпляра становитиме 79 990 доларів США.

«Це справді колосальне покращення у порівнянні з попередньою версією», - зауважив Маск.

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Зазначається, що компанія оновила не тільки батареї для автомобіля, а й повністю змінила внутрішній вигляд електрокара, оновила його зовні.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска поінформувала про свій перший прибутковий рік на тлі світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

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