Tesla показала оновлений дизайн Model S
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Укрінформ
Компанія Tesla Ілона Маска представила оновлений дизайн електричного седана Model S.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
У компанії зазначили, що оновлений електрокар буде представлений уже цього року. Вартість одного екземпляра становитиме 79 990 доларів США.
«Це справді колосальне покращення у порівнянні з попередньою версією», - зауважив Маск.
Зазначається, що компанія оновила не тільки батареї для автомобіля, а й повністю змінила внутрішній вигляд електрокара, оновила його зовні.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска поінформувала про свій перший прибутковий рік на тлі світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.