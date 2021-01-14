Tesla відкличе у США понад 150 тисяч електрокарів
Укрінформ
Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вимагає від компанії Tesla відкликати близько 158 тисяч електрокарів через технічний дефект.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
За даними американського відомства, проблеми були виявленні у роботі дисплеїв автомобілів Model S та Model X.
Цей технічний дефект може призвести до втрати зображення камери заднього виду під час пересування електричного автомобіля заднім ходом.
Йдеться про моделі седан 2012-2018 Model S та позашляховики 2016-2018 Model X.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска відкликає 9 537 електричних автомобілів моделей Model X та Model Y через дефекти з підвіскою та обшивкою даху.