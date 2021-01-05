1200 кілометрів на Tesla: водій показав плюси і «косяки» автопілота

Власник автомобіля Tesla Model 3 провів цікавий експеримент - проїхав маршрут з Сан-Франциско до Лос-Анджелеса і назад на автопілоті.

Як передає Укрінформ, про це пише Naked Science.

Ролики з прискореним відеорядом двох більш ніж шестигодинних поїздок опубліковані на ютуб-каналі Whole Mars Catalog.

Їхній автор - щасливий володар Model 3, яка отримала з нещодавнім оновленням бета-версію FSD. Це означає, що тепер автомобіль здатний самостійно їздити не тільки по шосе, а й у межах міста. Від водія вимагається лише задати маршрут і не прибирати руки з рульового колеса.

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Під час експерименту проведеного Whole Mars Catalog водій втручався в управління лише кілька разів: щоб тричі заїхати на зарядні станції і одного разу об'їхати сміття на дорозі. Хоча в останньому випадку це була перестраховка. Як свідчить підпис до першого відео, його автор вирішив не чекати, поки машина об'їде перешкоду - експеримент міг би зашкодити автівку. Незрозуміле сміття валялося близ бетонного відбійника, і наїзд на нього на швидкості близько 80 миль на годину (128 кілометрів на годину) міг закінчитися погано. Цей маневр видно на позначці часу 12:51 першого ролика.

Обидва відео демонструють, як електроніка Tesla перемикається між режимами і наскільки добре машина веде сама себе. У місті інформаційний дисплей демонструє навколишній світ «очима» функції FSD. Виглядає це навіть забавно - ніби дитина в реальному часі схематично накидає на аркуші дорогу, інших учасників руху і пішоходів. Як тільки Model 3 з'їжджає на хайвей, з'являється вже давно знайомий власникам Tesla інтерфейс «автопілота». Він показує смугу, в якій їде електромобіль, а також сусідні ряди дороги з розташованими там автомобілями.

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У режимі Autopilot, коли автомобілем керує електроніка, в верхньому лівому кутку екрана поруч зі спідометром іконка керма горить синє. За цією ознакою легко можна побачити, що велика частина відео - не підробка. Ясна річ, через швидкий монтаж не всі моменти подорожі потрапили в ролик, який прискорений у 24 рази. Однак автор обіцяв знайти спосіб викласти весь відеоряд для любителів шукати - це ж криється підступ. Сам автор роликів зазначає, що водіння Tesla функціями як Full Self-Driving, так і Autopilot не завжди ідеально. Машина іноді може не самим логічним чином перебудуватися або виконати обгін. Правила дорожнього руху не порушуються, та й прямих загроз безпеки не виникає, але у водіїв навколо така поведінка може викликати занепокоєння. А непередбачуваний рух у потоці - сам по собі може мати небезпечні наслідки. Тому FSD вже два місяці перебуває в статусі бета-тесту і досі неясно, коли її випустять в повноцінному форматі для всіх бажаючих.