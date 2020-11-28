У США відкрили розслідування щодо безпеки електрокарів Tesla
Як повідомляє ABC News, розслідування стосується кількох серій випуску загальною кількістю майже 115 тисяч електромобілів, передає Укрінформ.
«Національне управління безпеки дорожнього руху США повідомило про отримання 43 скарг (власників електрокарів Tesla – ред.), які вказують на те, що з’єднання у вузлах кульових шарнірів можуть вийти з ладу, що може спричинити контакт шини з підкрилком», - зазначає телеканал.
У цьому зв’язку відомство оголосило про початок розслідування, яке стосується седанів Model S, випущених у період з 2015 по 2017 роки, а також кросоверів Model X 2016-2017 років випуску.
Водночас, регулятор повідомив, що звітів про аварії та поранення людей не надходило.
Як зауважує видання, розслідування має визначити, як часто виникає подібна проблема, а також наскільки серйозними можуть бути наслідки для безпеки водіїв і пасажирів авто.