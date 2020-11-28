У США відкрили розслідування щодо безпеки електрокарів Tesla

Американське урядовий регулятор безпеки дорожнього руху (NHTSA) ініціював розслідування проти Tesla на підставі десятків скарг власників електромобілів, пов’язаних з передньою підвіскою в окремих седанах і кросоверах.

Як повідомляє ABC News, розслідування стосується кількох серій випуску загальною кількістю майже 115 тисяч електромобілів, передає Укрінформ.

«Національне управління безпеки дорожнього руху США повідомило про отримання 43 скарг (власників електрокарів Tesla – ред.), які вказують на те, що з’єднання у вузлах кульових шарнірів можуть вийти з ладу, що може спричинити контакт шини з підкрилком», - зазначає телеканал.

У цьому зв’язку відомство оголосило про початок розслідування, яке стосується седанів Model S, випущених у період з 2015 по 2017 роки, а також кросоверів Model X 2016-2017 років випуску.

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Водночас, регулятор повідомив, що звітів про аварії та поранення людей не надходило.

Як зауважує видання, розслідування має визначити, як часто виникає подібна проблема, а також наскільки серйозними можуть бути наслідки для безпеки водіїв і пасажирів авто.