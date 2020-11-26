Tesla планує збудувати ще один завод у Китаї

Компанія Tesla Ілона Маска планує збудувати у Китаї завод, на якому будуть вироблятися зарядні пристрої для електричний автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що будівництво заводу розпочнеться у Шанхаї, де компанія Маска вже має завод із виробництва електрокарів.

Загальна вартість інвестиції становитиме 6,4 мільйона доларів США.

Очікується, що новий завод буде готовий вже у лютому наступного року, а саме виробництво підзарядок також заплановане на 2021 рік.

Tesla вже подала заявку, в якій вказала, що компанія щороку вироблятиме 10 тисяч зарядних пристроїв для електрокарів на новому заводі у КНР.

Як повідомляв Укрінформ, засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що для Європи є сенс розробити більш компактний електричний автомобіль.