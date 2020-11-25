Tesla відкликає ще понад 9,5 тисячі електрокарів

Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 9 537 електричних автомобілів моделей Model X та Model Y через дефекти з підвіскою та обшивкою даху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Tesla відкликає 9 136 автомобілів Model X 2016 року випуску через те, що косметична обшивка даху спереду й ззаду могла бути приклеєна до автомобіля без попередньої грунтовки. В результаті один або обидва елементи можуть відокремитися від автомобіля під час руху.

Також у NHTSA додали, що компанія Маска відкликає 401 авто Model Y цьогорічного року випуску через проблеми з підвіскою електричних автомобілів.

У самій компанії зазначили, що до відкликання електрокарів не було зафіксовано ні одного інциденту через згадані проблеми.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні компанія Tesla Ілона Маска відкликала 29 193 електрокарів моделей Model S та Model X через проблеми з підвіскою автомобіля.