Компанія Tesla уперше коштує понад $500 мільярдів

Загальна вартість акцій компанії Tesla Ілона Маска уперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Вартість однієї акції компанії зросла до 540,40 доларів США, що є збільшенням на 3% з початку торгів у вівторок.

Загалом вартість акцій компанії цьогоріч «злетіли» у понад п’ять разів.

Зазначається, що у жовтні Tesla оголосила про п’ятий поспіль прибутковий квартал та рекордну за місяць доставку електрокарів (139 тисяч).

Більш того минулого тижня стало відомо, що компанію Маска включать у грудні до індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.

Як повідомляв Укрінформ, засновник Tesla Inc. і SpaceX Ілон Маск посів друге місце в рейтингу найбагатших людей планети, випередивши засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса та главу Facebook Марка Цукерберга.