Маск обмірковує розробку компактного електрокара для Європи

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що для Європи є сенс розробити більш компактний електричний автомобіль ніж у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

«В Європі, я думаю, мало би сенс розбити компактний автомобіль - можливо, хетчбек чи щось подібне. Щось, що відповідає на питання «Чого хоче більшість людей?» у певному регіоні», - сказав Маск.

Він зауважив, що у США автомобілі, як правило, більші з міркувань особистого смаку, а в Європі - менші.

«Якщо ви намагаєтеся припаркуватися в щільному міському середовищі, важливо мати машину, яка вміщується у невеликих місцях для паркування», - зазначив Маск.

За його словами, у нього виникли певні проблеми з паркуванням свого п’ятиметрового електрокара Model X, коли він перебував у Берліні.

Поки не визначено, коли такий компактний автомобіль може з'явитися в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, загальна вартість акцій компанії Tesla Ілона Маска уперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів США.