Tesla отримала вже понад мільйон передзамовлень на Cybertruck

Компанія Tesla Ілона Маска отримала вже понад один мільйон передзамовлень на автомобіль пікап Cybertruck.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що Tesla почала приймати передоплату в розмірі 100 доларів США ще в листопаді 2019 року. Суму можна повернути, якщо клієнт передумає.

Вже через тиждень Маск заявив, що охочих було понад 250 000 осіб. Це була найнижча сума попереднього внеску для всього асортименту Tesla, що, ймовірно, і допомогло компанії добитися настільки вражаючих цифр.

Зазвичай Tesla отримує багато передзамовлень невдовзі після представлення нового електричного авто, а потім вона зменшується - але цього явища не було зафіксовано у випадку з пікапом Cybertruck.

Читайте також: Tesla готує оновлену версію броньованого Cybertruck

Вартість базової моделі стартує від 39 900 доларів США. Компанія намагається запустити виробництво Cybertruck до кінця цього року.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада 2019 року засновник TeslaІлон Маск представив новий Cybertruck, корпус якого зроблено зі сталі, що використовується компанією SpaceX у будівництві ракет. Автівка була задекларована як фактично броньований автомобіль, однак під час презентації з'ясувалося, що бокові вікна не витримали тесту, який обрали самі ж виробники.