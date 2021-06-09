Зонд NASA показав найбільший супутник Сонячної системи

Космічний зонд «Юнона» Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) надіслав фото найбільшого супутника Юпітера - Ганімеда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що всього «Юнона» надіслала два чорно-білих знімки - загальний план і крупний план частини поверхні супутника.

Обидва вони були зроблені в рамках зближення з супутником 7 червня 2021 року.

Загальний знімок Ганімеда зроблений камерою JunoCam в оптичному діапазоні хвиль з використанням зеленого фільтра, його роздільна здатність - близько одного кілометра на піксель.

Камера Stellar Reference Unit Юноны зобразила частину «темної сторони» супутника, тобто протилежної Сонцю. Її роздільна здатність - від 600 до 900 метрів на піксель.

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На фото чітко видно кратери різного розміру та борозни.

Очікується, що в найближчі дні зонд передасть всі отримані знімки, в тому числі і кольорові.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня космічний зонд «Юнона» Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) уперше з 2000 року здійснив найближче зближення до найбільшого супутника Юпітера - Ганімеда. Він безпечно пролетів повз Ганімед на висоті 1 000 км у понеділок, 7 червня, о 19:56 за Києвом.

Фото: NASA