Зонд NASA максимально наблизився до найбільшого супутника Сонячної системи

Космічний зонд «Юнона» Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) уперше з 2000 року здійснив найближче зближення до найбільшого супутника Юпітера - Ганімеда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Зонд «Юнона» безпечно пролетів повз Ганімед на висоті 1 000 км у понеділок, 7 червня, о 19:56 за Києвом.

Зроблені світлини слід очікувати не відразу, а найближчим часом, через те що NASA зазвичай завантажує зроблені фото з зонда тоді, коли він не надто активно збирає дані під час свого польоту.

В американському відомстві заявили, що це перший політ «Юнони» біля найбільшого супутника Юпітера Ганімеда з 2000 року.

Зазначається, що цей політ може передати важливу інформацію для подальших досліджень крижаних супутників Юпітера, куди у 2030-х роках мають прибути дві місії: JUICE Європейського космічного агентства та Europa Clipper від NASA.

Крижані супутники вважаються перспективним середовищем для проживання завдяки їхньому водному середовищу та джерелу енергії від гравітаційного буксирування сусідніх планет, коли один предмет рухається по орбіті навколо іншого.

Як повідомляв Укрінформ, китайське національне космічне управління (CNSA) оприлюднило новий знімок Червоної планети, що був зроблений орбітальним апаратом місії «Тяньвень-1».