Вчені повернули до життя істот, які «проспали» 24 тисячі років у вічній мерзлоті

Вчені-біологи з США, РФ, Німеччини та Чехії повернули до життя декількох коловерток, які провели близько 24 тисяч років у вічній мерзлоті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Phys.

Бделоїдні коловертки настільки малі, що побачити їх можна лише за допомогою мікроскопа. Та вони відомі своєю стійкістю, здатністю виживати усупереч висиханню, заморожуванню, голодуванню та браку кисню.

"Наш звіт є найвагомішим на сьогодні доказом того, що багатоклітинні тварини можуть витримувати десятки тисяч років у криптобіозі, стані майже повністю зупиненого метаболізму", - зазначив російський науковець Стас Малавін.

Раніше вчені вважали, що коловертки здатні виживати до 10 років при заморожуванні.

У новому дослідженні використовували радіовуглецеве датування, щоб визначити, що витягнутим з вічної мерзлоти створінням вже близько 24 000 років.

Фото: phys.org