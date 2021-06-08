Вчені класифікували новий вид динозавра - одного з найбільших, які жили на Землі

Вчені в Австралії класифікували новий вид динозаврів, що є найбільшим з коли-небудь знайдених на континенті.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Як зазначається, «Australotitan cooperensis» або «південний титан» входить в число 15 найбільших динозаврів, які коли-небудь жили в історії.

Експерти заявили, що титанозавр був зростом до 6,5 метра і завдовжки 30 метрів, що дорівнює довжині баскетбольного майданчика.

Його скелет був вперше виявлений в 2007 році на фермі на південному заході штату Квінсленд. Протягом останнього десятиліття палеонтологи ретельно працювали над ідентифікацією динозавра. Вони намагалися відрізнити його від інших відомих видів, порівнюючи зображення його кісток з кістками інших зауроподів - представників сімейства динозаврів, які ходили по Зеленому континенту в крейдовий період, близько 92-96 мільйонів років тому.

Фото: QUEENSLAND MUSEUM

Як пише видання, процес ідентифікації титанозавра виявився тривалим через віддалене розташування кісток, їх розмір і крихкий стан.

Команда дослідників виявила, що австралотитан був тісно пов'язаний з трьома іншими видами зауроподів - вінтонотитаном, діамантиназавром і саванназавром.

Уряд штату Квінсленд привітав у вівторок цю класифікацію динозавра, назвавши це «даром для відкриття місцевих динозаврів».

Перше фото: ілюстрація QUEENSLAND MUSEUM