У Китаї знайшли скам'янілість динозавра, який жив 200 мільйонів років тому

Палеонтологи з Юньнаньського університету знайшли на південному заході Китаю у провінції Юньнань скам'янілість динозавра, який жив 200 мільйонів років тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що тварина мала довжину у близько 1,7 метра, а форма зубів підказує, що динозавр був рослиноїдним.

За словами професора Бі Шундонга, гістологічні дослідження кісток показали, що динозавру було близько трьох років.

Він також додав, що кістки неповнолітніх динозаврів тонкі і важко зберігаються, тому дослідники не багато дізналися про їхні морфологічні характеристики.

Дослідницька група зробила висновок, що динозавр, можливо, потонув у повені, що дозволило повністю зберегти більшість його кісток.

Також було виявлено, що рештки можуть належати до нового роду динозаврів зауроподів, які жили в часи ранньої Юри.

Як повідомляв Укрінформ, у березні палеонтологи з аргентинського Національного університету у місті Сан Луіс виявили кістки динозавра Llukalkan aliocranianus, який жив близько 80 мільйонів років тому.