У Канаді 12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра

У Канаді 12-річний Натан Грушкін знайшов скелет динозавра, якому близько 69 мільйонів років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Знахідку хлопець виявив ще в липні, під час походу в канадській провінції Альберта, але розкопки решток динозавра тільки-но завершилися.

Зазначається, що хлопець захоплюється усім, що пов'язане з темою динозаврів, із шести років, й часто ходить з батьком у походи в заповідник Альберти. Рік тому вони натрапили на дрібні рештки, схожі на фрагменти кісток, а вже цього літа повернулися на те саме місце й оглянули його уважніше.

"Я був настільки шокований, що мені насправді вдалося віднайти ці рештки", - розповідає Натан.

Грушкіни звернулися до Королівського музею Тірелла, який розташований у Альберті, після чого на місце знахідки були направлені експерти.

У ході розкопок було виявлено близько 50 кісток, які належать одному й тому ж молодому гадрозавру віком близько 69 млн років.

Фото: NATURE CONSERVANCY OF CANADA