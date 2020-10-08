На Christie's продали скелет тиранозавра за рекордні $31,8 мільйона

На аукціоні Christie's в Нью-Йорку продали майже повний скелет тиранозавра рекса, на ім'я Стен, за рекордні 31,8 мільйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СNN.

Скелет тиранозавра віком 67 мільйонів років був виставлений на аукціоні з початковою оцінкою від 6 до 8 мільйонів доларів, проте підсумкова сума перевершила всі очікування.

Продаж Стена встановила новий світовий рекорд для всіх скелетів динозаврів або скам'янілостей, коли-небудь проданих на аукціонах.

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Проданий скелет складається з 188 кісток, що робить його одним з найбільших і найповніших кістяків тиранозавра у світі.