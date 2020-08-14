Ще одну пару кросівок Майкла Джордана пустили з молотка за рекордну суму

Пару кросівок легендарного баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 615 тисяч доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Кросівки моделі Air Jordan 1 фірми Nike Майкл Джордан носив під час виставкового матчу у 1985 році в Італії. Тоді під час гри баскетболіст набрав 30 очок в червоно-чорному спортивному взутті 47,5 розміру.

Зазначається, що експерти прогнозували, що кросівки можна буде продати за суму від 650 до 850 тисяч доларів США.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року кросівки легендарного баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за 560 тисяч доларів.

Фото: Getty