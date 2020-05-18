Кросівки Майкла Джордана пустили з молотка за півмільйона доларів
Укрінформ
Колишні кросівки легендарного баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за 560 тисяч доларів.
Про це повідолмили у Sotheby's.
Торги почалися 8 травня та завершилися 17 травня. Аукціонний будинок розраховував отримати від продажу від 100 до 150 тисяч доларів.
Кросівки моделі Air Jordan 1 фірми Nike створили в 1985 році за часів виступу Джордана за Chicago Bulls.
Цю пару баскетболіст одягав у дебютному сезоні 1985/1986 років. На взутті також є автограф Джордана.
Фото: Sotheby’s