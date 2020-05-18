Кросівки Майкла Джордана пустили з молотка за півмільйона доларів

Колишні кросівки легендарного баскетболіста Майкла Джордана продали на аукціоні Sotheby’s в Нью-Йорку за 560 тисяч доларів.

Про це повідолмили у Sotheby's.

Торги почалися 8 травня та завершилися 17 травня. Аукціонний будинок розраховував отримати від продажу від 100 до 150 тисяч доларів.

Кросівки моделі Air Jordan 1 фірми Nike створили в 1985 році за часів виступу Джордана за Chicago Bulls.

Цю пару баскетболіст одягав у дебютному сезоні 1985/1986 років. На взутті також є автограф Джордана.

Фото: Sotheby’s