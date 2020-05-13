Джордан - кращий баскетболіст в історії НБА за версією ESPN

Авторитетний американський спортивний телеканал ESPN склав рейтинг кращих гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА) в історії.

Його очолив легендарний Майкл Джордан - шестиразовий чемпіон НБА і дворазовий олімпійський чемпіон, інформує сайт ESPN.

На другій позиції форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, третій - Карім Абдул-Джабар.

Також до першої десятки увійшли: Білл Расселл, Меджік Джонсон, Уїлт Чемберлен, Ларрі Берд, Тім Данкан, Кобі Брайант і Шакіл О'Ніл.

Рейтинг складено за всю 74-річну історію ліги. Експерти звертали увагу як на цінність кар'єри, так і на статистичні показники.

Фото: ESPN.com Illustration.