Відомі люди, які підхопили коронавірус

Відомі люди, які підхопили коронавірус

Інфографіка
Укрінформ
Вірус не оминув відомих людей, спортсменів та політиків

Коронавірусна інфекція активно шириться світом. Cтаном на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.

Інфекцією заражаються люди різного віку і різних професій. Вірус не оминув відомих людей, спортсменів та політиків. Укрінформ зібрав імена відомих людей, які захворіли на коронавірусну інфекцію.

29 лютого коронавірус виявили у трьох футболістів клубу Серії С «Пьянезе». Один з футболістів госпіталізований в лікарню з головним болем і підвищеною температурою, двоє інших гравців перебувають на домашньому карантині. Також і весь склад «Пьянезе» перебуває на 15-денному карантині.

3 березня Глава іранської служби невідкладної медичної допомоги Пірхоссейн Коліванд заразився коронавірусом. Водночас представники Коліванда запевнили, що стан його здоров'я хороший.

6 березня у Франції коронавірус підтверджено у депутата нижньої палати парламенту – Національних зборів, а також у співробітника закладу харчування законодавчого органу. Депутат госпіталізований до реанімації.

Ім'я хворого депутата, водночас, французькі ЗМІ повідомляють, що це парламентарій з департаменту Високий Рейн (історично – регіон Ельзас), представник політичної партії "Республіканці" Жан-Люк Рейтзер.

Лідер італійської Демократичної партії Нікола Дзінгаретті заразився коронавірусом Covid-19. У відеозверненні на своїй сторінці у Facebook Дзінгаретті сказав, що почуває себе нормально, але згідно з протоколами перебуватиме на карантині і працюватиме вдома. Члени його сім'ї також пройдуть тестування.

Також в Італії у губернатора П'ємонту Альберто Чіріо підтвердили коронавірус. Чіріо заявив у зверненні, що почувається добре, незважаючи на підтвердження зараження, губернатор стверджує, що в нього немає симптомів хвороби, але тепер він перебуватиме вдома в ізоляції з дружиною та двома дітьми.

8 березня стало відомо, що у керівника генерального штабу збройних сил Італії генерала Сальваторе Фаріни виявили коронавірус. Як зазначається, генерал повідомив про це сам. Він сказав, що почувається добре і знаходиться у добровільній ізоляції вдома.

10 березня генеральний командувач родів збройних сил Польщі генерал Ярослав Міка заразився коронавірусом під час службового відрядження до Німеччини. Генерал Міка повернувся з конференції у німецькому Вісбадені, в якій брали участь командувачі сухопутних сил країн НАТО в Європі.

Усі особи, які супроводжували генерала, перебувають зараз на карантині.

10 березня стало відомо, що коронавірусом заразився і міністр культури Франції Франко Рістер. Зараз влада встановлює коло осіб, з якими останнім часом контактував Рістер.

11 березня також центральний захисник "Ганновера 96" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. 23-річний гравець другої Бундесліги здав позитивний тест на коронавірус. Він став першим футболістом-професіоналом в Німеччині, який захворів цим вірусом.

Заначається, що Хюберс був поміщений на домашній карантин, в той час як його товариші по команді продовжують підготовку до матчу проти "Дрездена". Проте у клубі заявили, що склад клубу, тренерський штаб і персонал будуть перевірені на вірус в якості запобіжного заходу.

Коронавірус дістався і до німецького Бундестагу. 11 березня стало відомо, що першим інфікованим депутатом став член фракції Вільної демократичної партії Гаген Рейнхольд.

Парламентарій пояснив, що перші симптоми з'явилися в нього після гірськолижного відпочинку в Австрії. Після повернення він почав злегка кашляти та попросив лікаря Бундестагу оглянути його в понеділок. Ще в п’ятницю депутат виступив з промовою у Бундестазі.

Також 11 березня у заступниці міністра охорони здоров'я Британії Надін Дорріс виявили коронавірус. Дорріс є першим членом британського парламенту з позитивним результатом на коронавірус. За словами політика, вона вжила всіх рекомендованих заходів безпеки після виявлення і самостійно ізолювалася будинку.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що перші симптоми у неї з'явилися в четвер минулого тижня - в той же день, коли вона була присутня на заході на Даунінг-стріт, організованому прем'єр-міністром. В офісі прем'єр-міністра не повідомили, чи пройшов Борис Джонсон тестування на коронавірус, або чи будуть його тестувати взагалі.

12 березня стало відомо, що американський актор Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися новим коронавірусом SARS-CoV-2 під час роботи в Австралії. Наразі вони перебувають в австралійському місті Квінсленд штату Новий Південний Уельс. Генкс знімається у фільмі австралійського режисера База Лурмана про Елвіса Преслі. Ріта Вілсон давала концерти на підтримку свого нового альбому та брала участь у зйомці одного з австралійських телешоу.

12 березня у захисника туринського футбольного клубу «Ювентус» Даніеле Ругані виявили зараження коронавірусом Covid-19. Попри це футбольний клуб «Ювентус» вирішив ізолювати футболіста з метою запобігання розповсюдженню хвороби. Крім того, складається список осіб, з якими нещодавно контактував хворий.

12 березня зараження коронавірусом діагностували у центрового команди “Юти Джаз” Руді Гобера. Згодом, за неофіційною інформацією, недугу виявили у партнера Гобера по команді Еммануеля Мудіая.

Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів.

12 березня у міністерки рівності Іспанії Ірен Монтеро виявили коронавірус. За інформацією ЗМІ, другий віцепрем’єр-міністр Іспанії Пабло Іглесіас, партнером якого є Монтеро, поміщений в карантин.

13 березня у дружини прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо діагностували COVID-19.

Вона поки залишатиметься в ізоляції, почувається добре, вживає усі рекомендовані застережні заходи, а її симптоми залишаються легкими.

У Трюдо додали, що прем’єр-міністр теж почувається добре і наразі не демонструє жодних симптомів хвороби.

Дружина прем’єр-міністра Канади почала демонструвати грипозні симптоми після повернення із Великої Британії.

У головного тренера лондонського "Арсеналу" діагностували коронавірус. Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета здав позитивний тест на коронавірус. Тренувальна база "Арсеналу" зачинена на карантин, а персонал і гравці лондонського клубу, які тісно контактували з Артетою останнім часом - перебуватимуть на самоізоляції. 

13 березня стало відомо, що у президента Бразилії Жаїра Болсонару виявили коронавірусну інфекцію.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав позитивний тест на коронавірус, повідомляють місцеві ЗМІ.

Раніше коронавірус підтвердився у глави спеціального секретаріату з комунікацій Фабіо Вайнгартена та ще кількох чиновників.

16 березня стало відомо, що в української і французької акторки та моделі Ольги Куриленко, відомої зокрема за роллю дівчини Джеймса Бонда у черговій стрічці про агента 007 «Квант милосердя», діагностували коронавірус Covid-19.

Про це Куриленко написала на своїй сторінці в Instagram.

«Перебуваю вдома в ізоляції з діагнозом коронавірус. Хворію вже майже тиждень. Головні симптоми у мене - температура і слабкість. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!», - зазначила акторка.

ПОМЕРЛИ:

В Ірані 1 березня внаслідок зараження коронавірусом помер державний чиновник - член дорадчого органу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї - Мохаммад Мірмохаммаді.

Мірмохаммаді помер у тегеранській лікарні. Йому був 71 рік.

В Ірані 7 березня від коронавірусу померла член іранського парламенту від консервативної партії Фатіма Рахбар. Зазначається, що кілька днів тому у Рахбар був підтверджений коронавірус, після чого її доставили в лікарню Масіх Данешварі в Тегерані. Через погіршення стану її довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

Фатіма Рахбар була обрана представником від Тегерана на останніх парламентських виборах.

Експосол Ірану в Ватикані і Єгипті Хаді Хосроушахі помер 27 лютого від коронавірусу COVID-19. Напередодні в Тегерані ексдипломата відправили в лікарню, де медики підтвердили у нього інфікування коронавірусом.

6 березня стало відомо, що колишні посол Ірану в Сирії Хосейн Шейхольіслам помер від коронавірусної інфекції. Зазначається, що інформацію про його смерть офіційно підтвердив міністр охорони здоров’я Ірану. Напередодні Шейхольіслама екстрено госпіталізували до лікарні. 

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