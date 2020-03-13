У головного тренера лондонського "Арсеналу" діагностували коронавірус

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Тренувальна база "Арсеналу" зачинена на карантин, а персонал і гравці лондонського клубу, які тісно контактували з Артетою останнім часом - перебуватимуть на самоізоляції.

37-річний Мікель Артета очолив лондонський "Арсенал" у грудні минулого року, під його керівництвом команда провела 15 матчів, з яких 8 перемогла.

Нагадаємо: 11 березня "Арсенал" відправив на 14-денний карантин футболістів, які контактували із власником "Ноттінгем Форест" Евангелосом Марінакісом, у якого 10 березня виявили коронавірус.