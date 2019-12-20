Мікель Артета – головний тренер лондонського «Арсенала»
«Арсенал» призначив Мікеля Артету головним тренером. Офіційний сайт клубу повідомив про підписання з колишнім хавбеком команди контракту на три з половиною сезони.
Відомо, що в штаб нового тренера «канонірів» увійде Фредерік Юнберг, який певний час працював в. о. головного тренера.
Офіційне підтвердження призначення Артети може означати, що «Арсенал» погодив з «Манчестер Сіті» два мільйони фунтів компенсації за перехід іспанського тренера. В «Ман Сіті» Артета працював асистентом Пепа Гвардіоли.
В «Ман Сіті» Артета працював з 2016 року, а за «Арсенал» іспанець грав у 2011-16 роках.
«Арсенал» йде на 10-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Відставання «канонірів» від зони Ліги чемпіонів становить 7 очок. Наступний матч команда проведе 21 грудня на виїзді проти «Евертона».