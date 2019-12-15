АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Арсенал», Зінченко вийшов на заміну

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 14 очок.

В центральному матчі 17-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на чужому полі «Арсенал» 3:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Гості дуже швидко вийшли вперед – вже на 2-й хвилині забив Де Брюйне. Далі перевагу збільшили Стерлінг і знову Де Брюйне – 3:0 на користь «Ман Сіті» після першого тайму. Цей рахунок зберігся до фінального свистка.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко розпочав цей матч в запасі. На 85-й хвилині Зінченко вийшов на поле, замінивши Менді. В цьому сезоні Зінченко зіграв в АПЛ 8 матчів.

Нагадаємо, 11 грудня Зінченко зіграв вперше зіграв за «Ман Сіті» з жовтня. Українець вийшов на заміну на 66-й хвилині матчу проти загребського «Динамо» в Лізі чемпіонів. Зінченко тривалий час відновлювався після травми.

Після 17-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль», який вчора обіграв «Вотфорд» 2:0, випереджає «Ман Сіті» на 14 очок. «Ман Сіті» залишився на 3-у місці (35 очок).