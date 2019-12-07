АПЛ: «Ман Сіті» програв «МЮ»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця вже на 14 очок.

В центральному матчі 16-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на своєму полі «Манчестер Юнайтед» 1:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В манкуніанському дербі гості з «Юнайтед» потужно провели перший тайм і пішли на перерву з перевагою у два м’ячі. За «МЮ» забивали Решфорд (з пенальті) і Марсьяль. В другому таймі «Ман Сіті» мав велику перевагу і багато моментів, але господарі забили лише один м’яч. Відзначився Отаменді. 2:1 – перемога «МЮ».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч, хоча цього тижня він вже відновився після травми і тренувався в загальній групі. В цьому сезоні Зінченко зіграв в АПЛ 7 матчів.

Після 16-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль», який сьогодні обіграв «Борнмут» 3:0, випереджає «Ман Сіті» на 14 очок. «Ман Сіті» залишився на 3-у місці (32 очки), а «МЮ» піднявся на 5-у позицію (24 очки).