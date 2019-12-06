Зінченко готовий зіграти проти «Манчестер Юнайтед»

Хосеп Гвардіола каже, що українець відновився після травми.

Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко готовий допомогти своїй команді в завтрашньому матчі АПЛ проти «Манчестер Юнайтед». Про це повідомив головний тренер «Ман Сіті» Хосеп Гвардіола.

«Він тренувався з командою останні кілька днів. Зінченко готовий, але поки не знаю, скільки хвилин він зможе зіграти в нинішніх фізичних кондиціях. А от Агуеро не зіграє з «Манчестер Юнайтед», - заявив Гварідола на прес-конференції.

На початку тижня Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі «Манчестер Сіті», але не потрапив до заявки команди на матч АПЛ з «Бернлі» (4:1) у вівторок.

В кінці жовтня українець травмував коліно, внаслідок чого переніс операцію і пропустив більше місяця. В останній раз Зінченко грав за «Ман Сіті» 6 жовтня проти «Вулвергемптона» (0:2).

У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів 8 матчів у складі «Ман Сіті», результативними діями не відзначився.

«Манчестер Сіті» зіграє з «Манчестер Юнайтед» завтра, 7 грудня, початок гри о 19:30. Команда Гвардіоли йде на третьому місці в чемпіонаті Англії і відстає від лідируючого «Ліверпуля» на 11 очок.