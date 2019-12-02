Зінченко приступив до тренувань у загальній групі “Манчестер Сіті”

Український захисник англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розпочав тренування у загальній групі.

Відео першого тренування Олександра Зінченка після відновлення клубна пресслужба опублікувала на своєму офіційному каналі в YouTube із підписом: "Guess Who's Back?" (“Вгадайте, хто повернувся?”).

Нагадаємо, востаннє Олександр Зінченко виходив на поле у складі команди Хосепа Гвардіоли 6 жовтня. Тоді український захисник вийшов на заміну Вокера у другому таймі матчу 8-го туру АПЛ проти “Вулвергемптона” (0:2). Пізніше стало відомо, що у 22-річного українського футболіста виникли проблеми з коліном і він переніс операцію.

Найближчий матч "Манчестер Сіті" проведе 3 грудня в рамках УПЛ проти "Бернлі".