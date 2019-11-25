Наставник “Ман Сіті” оцінив стан здоров’я Зінченка перед матчем із “Шахтарем”

Головний тренер англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола розповів про стан здоров’я українського захисника Олександра Зінченка перед грою з донецьким “Шахтарем”.

Хосеп Гвардіола на передматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що зараз Олександр Зінченко відновлюється після травми у Лондоні.

"Зінченко - молодий футболіст, грав в Голландії, але повернувся і продовжив контракт із клубом. На жаль, зараз він травмований, відновлюється в Лондоні. Він може діяти на декількох позиціях. Я дуже задоволений, що він в моїй команді”, - цитує Гвардіолу пресслужба ФК "Шахтар".

Як повідомлялося, поєдинок 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” - “Шахтар” відбудеться у вівторок, 26 листопада, і розпочнеться о 22.00. Судитиме його словенець Славко Вінчич. У першому турі “гірники” поступилися “Ман Сіті” з рахунком 0:3.

Турнірне становище у групі після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 5, "Аталанта" (Італія) - 1.