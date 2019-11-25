Букмекери дали прогноз на матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар"

26 листопада в Англії відбудеться футбольний матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та донецьким "Шахтером".

Букмекери вважають абсолютними фаворитами поєдинку підопічних Хосепа Гвардіоли, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill на перемогу "Манчестер Сіті" приймає ставки з коефіцієнтом 1,15. Нічия оцінюється в 7,50, успіх українського клубу - в 17,00.

У першому турі нинішньої Ліги чемпіонів команди зустрічалися 18 вересня в Харкові. Гості упевнено перемогли - 3:0. Голи: Марез (24), Гюндоган (38), Габріель Жезус (76).

Становище команд у групі С після 4-х турів "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (Загреб, Хрватія) - 5, "Аталанта" (Італія) - 1.

У своїх національний чемпіонатах "МС" йде на 3-у місці (28 очок). Попереду - "Ліверпуль" (37) та "Лестер" (29). "Шахтар" поза конкуренцією в українській Прем'єр-лізі - 43 очки. Це на 13 пунктів більше, ніж у київського "Динамо", яке йде другим.

Поєдинок розсудить словенська бригада. Головний арбітр - 40-річний Слава Вінчич, лайнсмени - Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, четвертий рефері - Раде Обренович.

Зустріч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" пройде у вівторок на стадіоні "Сіті оф Манчестер" (він же "Етіхад"), яка здатна вмістити 55 тисяч 97 глядачів.

Матч розпочнеться о 22.00. У прямій трансляції його покаже телеканал "Футбол 1".