Футболісти “Шахтаря” прибули до Манчестера на матч Ліги чемпіонів

Футболісти “Шахтаря” прибули до Манчестера на матч Ліги чемпіонів

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Укрінформ
Команда донецького футбольного клубу “Шахтар” прибула до Манчестера на матч Ліги чемпіонів УЄФА.

У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів підопічні Луїша Каштру зіграють проти “Манчестер Сіті”.

Лайнер із командою “гірників” здійснив посадку в аеропорту Манчестера ввечері 24 листопада. На гру з чемпіоном АПЛ “Шахтар” відправився без Тайсона. Як вдалося дізнатися Sport.ua, у нього мікротравма. На останньому тренуванні перед від'їздом Тайсон не тренувався, а лише провів заняття у фітнес-залі.

Нагадаємо, поєдинок 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті” - “Шахтар” відбудеться у вівторок, 26 листопада, і розпочнеться о 22.00. Судитиме його словенець Славко Вінчич.

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У першому турі “гірники” поступилися “Ман Сіті” з рахунком 0:3. Наразі підопічні Луїша Каштру з 5 очками посідають 2 місце в групі. “Ман Сіті” очолює турнірну таблицю з 10 очками за підсумками чотирьох турів.

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