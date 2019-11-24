Марлос і Тайсон не зіграють проти «Ман Сіті»

Марлос через травму пропускав останні матчі збірної України.

Півзахисники «Шахтаря» Марлос і Тайсон не вирушили на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті». Причина відсутності футболістів не уточнюється, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

Марлос в цьому сезоні зіграв за «Шахтар» 17 матчів (6 голів), у Тайсона в активі 16 матчів і 6 голів.

Повна заявка «Шахтаря» на цей матч:

Воротарі: П'ятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат, Хочолава.

Півзахисники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрік, Тете, Соломон, Сіпріано, Коноплянка, Маркос Антоніо.

Нападники: Мораес, Сікан, Борячук.

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Відзначимо, що до Англії полетіли двоє молодих нападників «гірників» - Данило Сікан і Андрій Борячук.

Матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» - «Шахтар» судитиме словенець Славко Вінчич. У першому турі «гірники» в Харкові поступилися «Ман Сіті» (0:3).

Матч «Ман Сіті» - «Шахтар» відбудеться у вівторок, 26 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

Команда Луїша Каштру з 5 очками йде на другому місці групи С. «Ман Сіті» очолює турнірну таблицю, набравши 10 очок в чотирьох турах.