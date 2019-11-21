УАФ покарала Тайсона дискваліфікацією на один матч

Півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Тайсон отримав покарання від УАФ за непристойний жест під час матчу 14 туру УПЛ “Шахтар” - “Динамо” (1:0).

Як стало відомо Тribuna.com, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав Тайсона за показаний середній палець уболівальникам київського “Динамо”. Бразильский футболіст отримав дискваліфікацію на один матч і умовну дискваліфікацію ще на два.

Зазначається, що таке ж покарання за аналогічний жест у матчі з “Маріуполем” (2:2) отримав і воротар львівських “Карпат” Олег Кудрик. Обидва футболісти отримали прямі червоні картки у своїх матчах.

У трьох наступних турах УПЛ “Шахтар” зіграє зі “Львовом”, “Маріуполем” і “Олімпіком”, “Карпати” - з “Олімпіком”, “Зорею” і “Десною”.

Фото: shakhtar.com