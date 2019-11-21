УАФ покарала Тайсона дискваліфікацією на один матч

УАФ покарала Тайсона дискваліфікацією на один матч

Укрінформ
Півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Тайсон отримав покарання від УАФ за непристойний жест під час матчу 14 туру УПЛ “Шахтар” - “Динамо” (1:0).

Як стало відомо Тribuna.com, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ покарав Тайсона за показаний середній палець уболівальникам київського “Динамо”. Бразильский футболіст отримав дискваліфікацію на один матч і умовну дискваліфікацію ще на два.

Зазначається, що таке ж покарання за аналогічний жест у матчі з “Маріуполем” (2:2) отримав і воротар львівських “Карпат” Олег Кудрик. Обидва футболісти отримали прямі червоні картки у своїх матчах.

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У трьох наступних турах УПЛ “Шахтар” зіграє зі “Львовом”, “Маріуполем” і “Олімпіком”, “Карпати” - з “Олімпіком”, “Зорею” і “Десною”.

Фото: shakhtar.com

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