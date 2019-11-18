УАФ 21 листопада розгляне справу про расизм під час матчу «Шахтар» - «Динамо»

Київському клубу загрожує штраф до 500 тисяч гривень і один матч без глядачів.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УАФ розгляне справу щодо проявів расизму в матчі 14-го туру УПЛ «Шахтар» - «Динамо» (1:0) 21 листопада, повідомляє Sport Arena.

Рапорти про матч від головного арбітра матчу Миколи Балакіна, делегата Олександра Тюріна і офіцера безпеки Олега Базая вже знаходяться в розпорядженні КДК. До уваги прийматимуть відео з відкритих джерел, а також запросять відеоматеріали у господарів зустрічі.

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Комітет оцінить дії фанатів «Динамо» на наявність расизму, а також розгляне покарання для Тайсона, який показав середній палець вболівальникам «Динамо» і отримав червону картку.

Нагадаємо, киянам загрожує максимальне покарання, передбачене в таких випадках - штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах.