Міжнародна федерація футболістів просить скасувати червону картку Тайсону

FIFPro вимагає розслідувати скандал в матчі «Шахтар» - «Динамо».

На адресу Української асоціації футболу (УАФ) надійшло звернення від Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro), яка просить скасувати червону картку півзахисника «Шахтаря» Тайсона.

«Ми звертаємося до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсону. Просимо провести розслідування поведінки вболівальників і дій офіційних осіб матчу в цій ситуації. Ми зв'язуємося з Тайсоном і Дентіньйо, щоб запропонувати нашу повну підтримку», - сказано в листі.

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) призупинили на деякий час через расистські скандування від уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».

За інформацією телеканалу «Футбол 1», «Динамо» загрожує штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах.