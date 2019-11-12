Міжнародна федерація футболістів просить скасувати червону картку Тайсону
На адресу Української асоціації футболу (УАФ) надійшло звернення від Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro), яка просить скасувати червону картку півзахисника «Шахтаря» Тайсона.
«Ми звертаємося до УАФ з проханням скасувати червону картку Тайсону. Просимо провести розслідування поведінки вболівальників і дій офіційних осіб матчу в цій ситуації. Ми зв'язуємося з Тайсоном і Дентіньйо, щоб запропонувати нашу повну підтримку», - сказано в листі.
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) призупинили на деякий час через расистські скандування від уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».
За інформацією телеканалу «Футбол 1», «Динамо» загрожує штраф в 250-500 тисяч гривень і матч при порожніх трибунах.