Проти 20 вболівальників “Динамо” відкрили справу через расистські гасла

За фактом правопорушення під час футбольного матчу між "Динамо" та "Шахтарем" у Харкові слідчими відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"10 листопада у ході гри на стадіоні «Металіст» близько 20 вболівальників футбольного клубу «Динамо» вигукували непристойні гасла на адресу гравців «Шахтаря». На 75 хвилині футбольний матч був зупинений", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 11 листопада слідчим Слобідського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінального провадження направлені до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності.

Поліцією вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення та розшуку осіб, причетних до злочину. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області.

Як повідомляв Укрінформ, Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якому суворо засудила будь-які прояви расизму на стадіонах і закликала до толерантності.

УПЛ шкодує про інцидент, який стався під час матчу між «Шахтарем» і «Динамо» 10 листопада в Харкові.

Матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) зупинили на деякий час через расистські скандування від уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».

«Динамо» на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, де закликало розслідувати інцидент і висловило готовність допомагати знайти винних.

Фото: hk.npu.gov.ua