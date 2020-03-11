У заступниці міністра охорони здоров'я Британії виявили коронавірус
Про це повідомляє ВВС.
«Заступниці міністра охорони здоров'я і депутатці-консерватору Надіні Дорріс діагностували коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Дорріс є першим членом британського парламенту з позитивним результатом на коронавірус.
За словами політика, вона вжила всіх рекомендованих заходів безпеки після виявлення і самостійно ізолювалася будинку.
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що перші симптоми у неї з'явилися в четвер минулого тижня - в той же день, коли вона була присутня на заході на Даунінг-стріт, організованому прем'єр-міністром.
В офісі прем'єр-міністра не повідомили, чи пройшов Борис Джонсон тестування на коронавірус, або чи будуть його тестувати взагалі.
Напередодні стало відомо про шостого загиблого від вірусу у Великій Британії, яким в країні хворіють в цілому 382 людини. Останньою жертвою COVID-19 став 80-річний чоловік.