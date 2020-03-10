У Британії вже п'ятеро людей померли від коронавірусу

У Великій Британії п’ята людина померла після зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми можемо підтвердити, що у лікарні Сент-Гельєр помер 70-річний пацієнт, в якого було кілька серйозних хронічних захворювань. Він отримав позитивний результат на Covid-19", - заявив головний лікар лікарні Сент-Гельєр Деніел Елкелес.

Раніше було оголошено, що 70-річна жінка, яка мала проблеми зі здоров'ям і лікувалася в лікарні Вулверхемптона, також померла.

Вважається, що вона інфікувалася у Британії.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Великій Британії зросла за добу на 46 і сягнула 319.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 623 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 046 осіб. Померли від недуги 4 029 пацієнтів.

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