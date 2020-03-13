У президента Бразилії підтвердили зараження коронавірусом - ЗМІ
Укрінформ
У президента Бразилії Жаїра Болсонару виявили коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на бразильську газету Journal O Dia.
«Президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав позитивний тест на коронавірус, повідомляють місцеві ЗМІ», - йдеться у повідомленні.
Раніше коронавірус підтвердився у глави спеціального секретаріату з комунікацій Фабіо Вайнгартена та ще кількох чиновників.
Минулими вихідними Болсонару та Вайнгартен зустрічалися з президентом США Дональдом Трампом.
Симптоми захворювання у Вайнгартена з'явилися після відвідин штаб-квартири Південного командування ЗС США в Маямі.
Через це глава Бразилії був поміщений під спостереження та у четвер здав тест на коронавірус.