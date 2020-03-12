В Іспанії міністерка заразилася коронавірусом

У міністерки рівності Іспанії Ірен Монтеро виявили коронавірус.

Про це повідомляє AFP у Twitter.

«Міністерка рівності Іспанії Ірен Монтеро отримала позитивний тест на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Spain's equality minister Irene Montero tests positive for #coronavirus: govt pic.twitter.com/6bCPjpIGA8 — AFP news agency (@AFP) March 12, 2020

За інформацією ЗМІ, другий віцепрем’єр-міністр Іспанії Пабло Іглесіас, партнером якого є Монтеро, поміщений в карантин.

«Другий віцепрем'єр-міністр Пабло Іглесіас був переведений на карантин після того, як у його партнера був діагностований коронавірус», - йдеться у заяві уряду.

У засіданні кабінету міністрів Іспанії, яке заплановано на четвер, візьмуть участь лише міністри, присутність яких необхідна для затвердження нових заходів щодо коронавірусу.

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Усі інші зустрічі прем'єр-міністра країни відбуватимуться через відеоконференцію.

Як повідомлялося, відповідно до даних Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на цей час в Іспанії зафіксовано 2277 хворих на вірус та 55 смертей від нього.

Загалом у світі підтверджено 126 660 випадків коронавірусу, смертей — 4641, одужали 68 305 осіб.

Фото: vanguardngr.com