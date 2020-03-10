У генерального секретаря іспанської ультраправої партії Vox Хав’єра Ортеги Сміта виявили коронавірус.

Про це повідомляє El Mundo.

"Партія Vox офіційно повідомила, що її генеральний секретар Хав'єр Ортега Сміт отримав позитивний тест на коронавірус, результат якого з'явився протягом останніх годин", - йдеться у повідомленні.

Напередодні партія Vox 8 березня проводила у Мадриді захід за участі 9 тисяч людей, на якому Хав'єр Ортега Сміт вже демонстрував симптоми захворювання. Партія визнала це помилкою й просить вибачення в іспанців за нескасований захід.

Партія Vox різко критикує голову уряду ІсУ військовому виші в Харкові вводять обмеження для профілактики ГРВІ та коронавірусупанії Педро Санчеса за його реакцію на кризу з коронавірусом.

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Vox стверджує, що уряд Педро Санчеса безвідповідальний. Санчесу закидають відмову від скасування масових заходів, зокрема те, що він не заборонив ходу феміністок, що відбулася 8-го березня.

Як повідомлялося, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.