Коронавірус виявили у трьох футболістів клубу Серії С «Пьянезе»

Вся команда на карантині, один футболіст у найважчому стані госпіталізований.

Клуб третьої італійської ліги (Серії С) «Пьянезе» підтвердив симптоми коронавірусу у трьох гравців клубу. Також вірусом заразився один зі співробітників клубу, повідомляє сайт клубу.

На даний момент один з футболістів госпіталізований в лікарню з головним болем і підвищеною температурою. Двоє інших гравців перебувають на домашньому карантині. Співробітник «Пьянезе» після погіршення самопочуття перебуває в лікарні.

Що стосується інших представників клубу, то весь склад «Пьянезе» перебуває на 15-денному карантині.

«Пьянезе» посідає 19-е місце в групі А Серії С.

Нагадаємо, що п'ять матчів 26-го туру Серії А зіграють при порожніх трибунах через спалах коронавірусу на півночі Італії.

Раніше на невизначений термін перенесли чотири матчі 25-го туру Серії А: «Аталанта» - «Сассуоло», «Інтер» - «Сампдорія», «Верона» - «Кальярі» і «Торіно» - «Парма».