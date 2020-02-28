Через коронавірус «Ліверпуль» може втратити майже виграний титул

АПЛ на межі призупинення.

Нинішній сезон англійської прем’єр-ліги (АПЛ) можуть не дограти до кінця через поширення коронавірусі, який також дістався і до Великобританії, повідомляє The Telegraph.

У зв'язку з цим уряд Великобританії може скасувати всі спортивні заходи більш, ніж на два місяці. Через це деякі матчі АПЛ можуть не зіграти.

Немає гарантій, що «Ліверпуль» визнають переможцем чемпіонату, якщо турнір доведеться зупинити. Також три клуби з зони вильоту можуть залишитися в Прем'єр-лізі.

Можливо, що проведуть кризові переговори, в результаті яких ухвалять рішення про майбутнє нинішнього сезону: зберегти нинішні результати або важати їх недійсними.

Через коронавірус, який зараз в Європі найбільш поширений в Італії, матчі місцевої Серії А проводяться без глядачів. На даний момент у Великобританії зафіксовано близько 15 випадків зараження новим вірусом Covid-19.