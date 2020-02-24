АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Вест Гем», до титулу 4 перемоги

«Червоні» виграли 26 з 27 матчів в сезоні.

В матчі 27-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» переміг на власному полі «Вест Гем» 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Ліверпуль» вийшов вперед вже на 9-й хвилині – відзначився Вейналдум. Майже одразу гості відігралися після голу Діопа. На 54-й хвилині «Вест Гем» несподівано повів у рахунку – забив Форналс. Втім, сенсації не сталося. Салах і Мане принесли «Ліверпулю» 26-у перемогу в сезоні – 3:2.

Український півзахисник «Вест Гема» Андрій Ярмоленко не грав. Він відновлюється після травми, яку отримав у грудні минулого року. В цьому сезоні Ярмоленко зіграв за «Вест Гем» 15 матчів. В його активі 3 голи і одна результативна передача.

Команда Юргена Клоппа впевнено лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 79 очок і випереджає другу команду ліги «Ман Сіті» на 22 очки. До чемпіонства «Ліверпулю» залишилось виграти 4 матчі.