АПЛ: «Ман Сіті» переміг «Лестер», Зінченко не грав

Команда Хосепа Гвардіоли наблизилась до «Ліверпуля» на відстань 19 очок.

В матчі 27-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» виграв на чужому полі у «Лестера» 1:0. Про це повідомляє Укрінформ.

В другому таймі перевага гостей стала тотальною. Вони заробили пенальті, але Агуеро його не реалізував. Три очки «Ман Сіті» приніс влучний удар Габріеля Жезуса. 1:0 – перемога «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч. Зінченко пропустив вже другий матч поспіль в чемпіонаті. В попередньому турі він не грав через дискваліфікацію.

В цьому сезоні Зінченко зіграв в 11 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 16 поєдинків і забив один м’яч.

Після 27-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 19 очок. «Ман Сіті» посідає 2-е місце (57 очок). На 3-у місці «Лестер» (50 очок).