Зінченко вибачився за вилучення у футбольній грі з "Тоттенгемом"

Український футболіст англійського клубу "Манчестер Сіті" та національної збірної України Олександр Зінченко вибачився за своє вилучення у матчі 25-го туру АПЛ проти "Тоттенгема", в якому його команда програла супернику з рахунком 0:2.

Зінченко упевнений, що отримав добрий урок, повідомляє Zbirna.com.

"Я б хотів вибачитися перед командою і всіма фанами "Сіті", - написав Зінченко на своїй сторінці в одній із найпопулярніших соціальних мереж, - Без сумніву, вся відповідальність за вилучення лежить на мені. Це стане для мене добрим уроком. Єдине, що я можу вам пообіцяти, працюватиму ще старанніше, ніж раніше".

Нагадаємо, на 61-й хвилині матчу "Тоттенгем" - "Манчестер Сіті" українець заробив другу жовту картку і залишив поле. Чисельною перевагою "шпори" скористалися сповна. Підопічні Жозе Моуріньйо забили два м'ячі і здобули перемогу.

З 51-м очком "МанСіті" залишився на другому місці у чемпіонаті Англії з відставанням від "Ліверпуля" вже на 22 пункти.