АПЛ: «Ман Сіті» програв «Тоттенгему», Зінченка вилучили

Український півзахисник Олександр Зінченко заробив першу червону картку в кар’єрі.

В матчі 25-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на чужому полі «Тоттенгему» 0:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В першому таймі «Ман Сіті» не забив пенальті – невдало пробив з позначки Гюндоган. А після перерви Зінченко заробив друге попередження і отримав червону картку. У меншості гості швидко пропустили два м’ячі. Відзначились Бергвейн і Сон Хин Мін. 0:2 – шоста поразка «Ман Сіті» цього сезону в АПЛ.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв до свого вилучення 60 хвилин матчу. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 11 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 16 поєдинків і забив один м’яч.

Після 25-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 22 очки. «Ман Сіті» посідає 2-е місце (51 очко). На 3-у місці «Лестер» (49 очок).