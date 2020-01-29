«Ман Сіті» програв «МЮ», але вийшов у фінал Кубка ліги

У фіналі Кубка англійської ліги зіграють «Манчестер Сіті» і «Астон Вілла».

В повторному півфінальному матчі Кубка англійської ліги «Манчестер Сіті» програв «Манчестер Юнайтед» 0:1, повідомляє Укрінформ.

В першому матчі в цій парі «Ман Сіті» переміг на полі «МЮ» 3:1. Команда Сульшера мала брати реванш на виїзді. План «МЮ» став реальним після голу Матича в першому таймі.

На 76-й хвилині Матич отримав червону картку і залишив свою команду вдесятьох. В меншості «МЮ» не зміг більше забити і перемоги 1:0 гостям не вистачило для виходу у фінал.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко просидів цей матч в запасі. Всього в нинішньому сезоні Зінченко зіграв за свій клуб 15 матчів і забив один м’яч. Він пропустив певний час через травму коліна і в 2020 році українець зіграв за «Ман Сіті» лише два матчі.

Нагадаємо, що першим фіналістом Кубка англійської ліги стала «Астон Вілла», яка в півфінальному протистоянні пройшла «Лестер» - 1:1 і 2:1.