Півфінал Кубка Англійської ліги: Манчестерське дербі

«Ман Сіті» і «МЮ» зіграють 29 січня, початок матчу о 21:45.

29 січня, прямо у розпалі тижня, нас чекає яскраве футбольне шоу – Манчестерське дербі. Команди Гвардіоли і Сульшера зійдуться в матчі-відповіді півфіналу Кубка Англійської ліги.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою «городян» 3:1. Але, навіть якщо «червоні дияволи» і не зможуть відігратися, так просто вони своїх принципових суперників у фінал не пустять. Щоправда, засмутити «Манчестер Сіті» завдання не з легких. Напередодні «Манчестер Юнайтед» в АПЛ програв другий раз поспіль. І якщо поразку «Ліверпулю» ще можна зрозуміти, то поступатися вдома «Бернлі» 0:2 це вже занадто. Не дивно, що аналітики Parimatch залишають «МЮ» всього 15% на перемогу в основний час.

Відзначимо, що «Ман Сіті» є чинним володарем трофея. Всього ж "городяни" вигравали турнір 6 разів, більше перемог тільки у «Ліверпуля» - 8. «Манчестер Юнайтед», «Астон Вілла», «Челсі» - по 5.

Незважаючи на те, що «червоних дияволів» й надалі лихоманить, нинішній сезон і для «Ман Сіті» не можна назвати ідеальним. До речі, коли команда Сульшера в останній раз грала на арені суперника (в грудні 2019-го), то повернулася з перемогою 2:1. У «городян» ігрові та кадрові проблеми в обороні, чим «МЮ» цілком може скористатися.

У другій парі 28 січня зіграють «Астон Вілла» і «Лестер» (перший матч - 1:1).