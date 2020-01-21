АПЛ: Зінченко допоміг «Ман Сіті» обіграти «Шеффілд Юнайтед»

Український півзахисник Олександр Зінченко зіграв вперше за чотири матчі.

В матчі 24-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на чужому полі «Шеффілд Юнайтед» 1:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Дуже довго «Ман Сіті» не міг втілити в гол свою велику перевагу в Шеффілді. В першому таймі Габріел Жезус не зміг навіть реалізувати пенальті. Лише на 73-й хвилині Агуеро приніс гостям перемогу 1:0.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і зіграв усі 90 хвилин матчу. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 10 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 15 поєдинків і забив один м’яч.

Після 24-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 13 очок і має два матчі в запасі. «Ман Сіті» посідає 2-е місце (51 очко). На 3-у місці «Лестер» (45 очок).