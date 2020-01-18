АПЛ: «Ман Сіті» втратив перемогу над «Крістал Пелас»

Український півзахисник Олександр Зінченко знову не грав.

В матчі 23-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» не зумів обіграти на своєму полі «Крістал Пелас» - нічия 2:2. Про це повідомляє Укрінформ.

До 82-ї хвилини «Ман Сіті» сенсаційно програвав «Крістал Пелас» після голу Тосуна наприкінці першого тайму. Гол Агуеро допоміг господарям зрівняти рахунок. Через п’ять хвилин Агуеро забив вдруге, але «Ман Сіті» не втримав перемогу. Автогол Фернандіньйо приніс «Крістал Пелас» нічию 2:2.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч. Він пропускає вже третій поєдинок «Ман Сіті» поспіль. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 14 поєдинків і забив один м’яч.

Після 23-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 13 очок і має два матчі в запасі. «Ман Сіті» посідає 2-е місце (48 очок). На 3-у місці «Лестер» (45 очок).