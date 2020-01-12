АПЛ: «Ман Сіті» розгромив «Астон Віллу», Зінченко знову не грав

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 14 очок.

В матчі 22-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на чужому полі «Астон Віллу» 6:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Ман Сіті» забив чотири м’ячі ще до перерви. Відзначились Марез (двічі), Агуеро і Габріел Жезус. Після перерви гості забили ще двічі (Агуеро зробив хет-трик) і перемогли з великим рахунком 6:1.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч. Він пропускає вже другий поєдинок «Ман Сіті» поспіль. В цьому сезоні Зінченко зіграв в 9 матчах АПЛ. Загалом у всіх турнірах українець відіграв за «Ман Сіті» 14 поєдинків і забив один м’яч.

Після 22-го туру лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 14 очок. «Ман Сіті» піднявся на 2-е місце (47 очок). На 3-у місці «Лестер» (45 очок).